Ragusa, Melodica chiude all’insegna dell’eleganza e del virtuosismo

Sabato sera il concerto con il duo pianistico Maria Sbeglia e Umberto Zamuner

Si chiuderà nel segno dell’eleganza e del virtuosismo la 30ª stagione di “Melodica – La Musica dell’Anima”, la longeva rassegna concertistica che accompagna con sensibilità e qualità il pubblico ragusano nel mondo della musica colta. Sabato 7 giugno alle ore 20.30 (apertura al pubblico alle 20.00), l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà l’atteso concerto del Duo Pianistico Maria Sbeglia e Umberto Zamuner, dal titolo evocativo: “Una sera al Teatro tra Opera e Balletto”. Il programma proposto sarà un viaggio raffinato e coinvolgente nel cuore della tradizione teatrale, con trascrizioni pianistiche delle più celebri pagine tratte da ouverture operistiche e dai grandi balletti romantici. Un itinerario musicale pensato per regalare emozione, incanto e suggestione, grazie all’interpretazione di due artisti dalla carriera internazionale e dalla profonda intesa musicale. “Con questo concerto straordinario si chiude una stagione che ha saputo parlare al cuore degli spettatori – spiega la direttrice artistica Diana Nocchiero – La serata sarà un omaggio al fascino intramontabile della musica da teatro, e il duo Sbeglia-Zamuner trasporterà il nostro pubblico in un mondo di emozioni, bellezza e armonia. È un invito a lasciarsi sorprendere e a vivere insieme una serata di grande musica”.

Il duo pianistico composto da Maria Sbeglia e Umberto Zamuner, attivo dal 1991, è apprezzato in Italia e all’estero per la straordinaria coesione interpretativa, per l’energia espressiva e per l’eleganza stilistica che caratterizzano ogni loro esecuzione. I due artisti napoletani si esibiscono regolarmente sia a quattro mani che su due pianoforti, ospiti di importanti festival e rassegne musicali in Italia e all’estero. Hanno collaborato con prestigiose orchestre e sono spesso invitati come giurati in concorsi pianistici internazionali.