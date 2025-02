Ragusa, Melodica porta in scena la compagnia operettistica siciliana

Spettacoli

L'appuntamento è fissato per sabato all'auditorium del centro commerciale culturale di via Matteotti

Prosegue con un appuntamento imperdibile la 30ª stagione concertistica di “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sabato 8 febbraio, alle ore 20.30, l’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa accoglierà il pubblico con lo spettacolo “Benvenuta Operetta”, un viaggio tra le melodie incantate e le atmosfere scintillanti del vaudeville. Un evento frizzante che vedrà protagonista la Compagnia Operettistica Siciliana, formata da cinque artisti di grande calibro: il soprano-soubrette Floriana Sicari, l’attore comico Nunzio Bonadonna, il tenore Giuseppe Sicari, il pianista Rosario Randazzo e Maria Sicari, autrice e presentatrice. L’operetta è un genere unico, che mescola eleganza e brio, melodie accattivanti e umorismo leggero. Nata come forma di teatro musicale per raccontare storie romantiche e divertenti, l’operetta ha incantato il pubblico di tutta Europa, regalando momenti di autentica spensieratezza, e durante la serata verrà omaggiata con una ricca selezione di brani, tra romanze, scenette comiche, canti e balletti.Non mancheranno cenni storici, dialoghi coinvolgenti e letture umoristiche in rima, che creeranno un vero e proprio filo conduttore tra i diversi momenti dello spettacolo. Tra splendenti cambi d’abito, luccicanti paillettes, femme fatale e uomini innamorati, il pubblico potrà immergersi nelle scintillanti emozioni e nelle favolose storie che rendono così unico questo genere musicale. “La magia dell’operetta sta nella sua capacità di unire poesia, musica e leggerezza in un unico abbraccio artistico – spiega la direttrice artistica della rassegna, Diana Nocchiero – Con “Benvenuta Operetta” vogliamo regalare al nostro pubblico una serata all’insegna del sorriso e della bellezza, un viaggio nelle atmosfere spensierate che questo genere sa evocare così bene”.