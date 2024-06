Ragusa, mensa scolastica e giudizi degli utenti: “I risultati sono positivi”

Attualità

L'assessore Pasta: "C'è qualcosa da migliorare sui contorni, per il resto la soddisfazione è elevata"

“C’è qualcosa da migliorare sui contorni, unica delle 12 voci prese in esame dove il giudizio “medio” è preponderante, ma per il resto – afferma l’assessore alla Pubblica istruzione Catia Pasta – la soddisfazione degli utenti in merito al servizio di mensa scolastica è senza dubbio alta”. Lo dice il Comune di Ragusa dopo i risultati raccolti in queste ultime ore.

“Facendo una media dei 12 valori presi in esame nel mese di maggio, indici che vanno dalla qualità delle singole portate alla temperatura, dalla puntualità alla cortesia – ancora Pasta – il giudizio “scarso” si attesta al 3%, il “medio” al 18%, il “buono” al 79%”.