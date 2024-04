Ragusa, messa interforze in Cattedrale

Attualità

Il vescovo La Placa ha ringraziato i rappresentanti delle forze dell'ordine per il proprio impegno quotidiano a tutela della pubblica incolumità

Questa mattina, il vescovo diocesano, mons. Giuseppe La Placa, ha officiato presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa la messa per la preparazione alla festa della Pasqua per le forze di polizia della Provincia.

Alla solenne celebrazione, concelebrata dai cappellani delle forze di polizia presenti, hanno partecipato: il prefetto e il questore della provincia di Ragusa, i comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza e dei Vigili del Fuoco, i comandanti della Capitaneria di Porto di Pozzallo, della polizia Penitenziaria e del corpo forestale di Ragusa. Hanno partecipato altresì il presidente del Tribunale ed il Procuratore della Repubblica di Ragusa, il commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale, il sindaco di Ragusa e i sindaci della provincia, i rappresentanti delle Associazioni Nazionali di tutte le forze di polizia, le rappresentanze sindacali della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno nonché gli operatori di tutte le forze di polizia con i loro familiari.