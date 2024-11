Ragusa, messo in sicurezza il tombino pericoloso di via Colajanni

Attualità

La consigliera Rossana Caruso: "Bene il primo step della recinzione anche se ancora manca una copertura adeguata che sarà sistemata al più presto"

“E’ stato messo in sicurezza il tombino pericoloso di via Colajanni, all’angolo con via Anfuso. Ringrazio i tecnici del Comune che questa mattina hanno provveduto in tal senso dopo le segnalazioni dei cittadini di cui mi sono fatta portavoce”.

Lo dice la consigliera Rossana Caruso che ha assistito alle operazioni in questione. “L’intera zona è stata recintata – afferma – e in più è stata predisposta una copertura temporanea che, quindi, non risulta essere quella adatta per questo tipo di tombino. Il personale sul posto mi ha informato che il dirigente competente ha proceduto all’ordine della copertura idonea e, quindi, passerà qualche giorno prima della definitiva sistemazione. Intanto, però, in questo modo si evita qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità. Ringrazio tutti coloro che si sono adoperati per dare una pronta risposta alle segnalazioni”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA