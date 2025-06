Ragusa, Metamorfosi in scena nella valle dell’Irminio

Cultura

La rappresentazione promossa dall'associazione culturale Casamatta

Un viaggio immersivo, in uno scenario unico del territorio ibleo, che proietterà gli spettatori direttamente nel cuore pulsante della mitologia classica, in un percorso itinerante che invita il pubblico a diventare parte vivente dell’eterno fluire delle forme cantato da Ovidio. Tutto questo e tanto altro è “Metamorfosi”, organizzata dall’associazione culturale Casamatta in collaborazione con Prima Classe, che andrà in scena il 12, 13, 18, 19 e 20 luglio alle ore 18,00 nella valle dell’Irminio, a circa due chilometri dall’ospedale Maria Paternò Arezzo.