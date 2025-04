Ragusa, Micarelli nuova coordinatrice provinciale di Forza Italia Azzurro Donna

Politica

La nomina è arrivata dalla coordinatrice regionale d'intesa con il segretario provinciale Giancarlo Cugnata

E’ la consigliera comunale di Scicli, Sabrina Micarelli (nella foto con Cugnata), avvocato, la nuova coordinatrice provinciale di Forza Italia Azzurro Donna che promuove e valorizza la partecipazione della donna alla politica e ne approfondisce la problematica. La nomina è arrivata da parte della coordinatrice regionale di Azzurro Donna, Maria Antonietta Testone, d’intesa con il segretario provinciale Giancarlo Cugnata. Micarelli entrerà a fare parte di diritto del direttivo provinciale di Forza Italia, guidato dal segretario Giancarlo Cugnata. Sarà la neocoordinatrice provinciale di Azzurro Donna a farsi carico, adesso, di nominare le varie coordinatrici comunali. “Ringrazio la coordinatrice regionale Testone e il segretario provinciale Cugnata per l’avvio di questa avventura politica – afferma Micarelli – che sono certa porterà importanti riscontri al nostro partito. Abbiamo la consapevolezza che è necessario operare con attenzione visto che parliamo di un ambito delicato che, purtroppo, da certi punti di vista, non è stato ancora sdoganato. Ringrazio per la fiducia e spero di ripagare tutti con il mio impegno e la mia dedizione al progetto”. Il segretario provinciale Cugnata aggiunge: “Micarelli è la scelta migliore che si potesse fare perché parliamo di una professionista che si confronta già, nel proprio quotidiano, con le problematiche che rappresentano il fulcro di azione di Azzurro Donna. E’ un altro modo per fare sentire il più possibile la nostra presenza sul territorio. Continueremo a portare avanti un buon lavoro”.

