Ragusa, migliorare la produttività delle aziende edili: l’iniziativa promossa dall’Ance con i manager della Hilti

Economia

L'evento dimostrativo nella sede di viale dei Platani

Evento dimostrativo di grande importanza, ieri pomeriggio, presso la sede dell’Ance, in viale dei Platani a Ragusa. I manager della Hilti, team globale che lavora e contribuisce a rendere il mondo delle costruzioni più produttivo, sicuro e sostenibile, grazie anche all’offerta di hardware, software e servizi, ha organizzato un momento in cui ha illustrato alle aziende interessate le proprie soluzioni. Nel corso della giornata, che è stata partecipata da una nutrita platea, sono stati trattati argomenti quali “Nuron & On!Track”, soluzione con cui si ha il pieno controllo di tutti i propri beni aziendali in ufficio così come in cantiere.