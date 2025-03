Ragusa, Migliore (Ust Cisl): “Confermata anche per la provincia iblea la crescita dell’occupazione”

Economia

L'analisi dei dati Istat del IV trimestre 2024: "Ma non tutto può definirsi positivo"

I dati Istat del IV trimestre 2024 confermano, anche per la provincia di Ragusa, la crescita dell’occupazione (+0,5% in un anno), con un aumento del lavoro stabile (+1,8%) e un ulteriore calo dei contratti a termine (-9%). L’area iblea, rispetto al resto delle province siciliane, registra un incremento medio che la fa inserire in terza posizione su nove posti, anche se, a dirla tutta, i tassi di occupazione restano inferiori alla media nazionale. “Una performance che può definirsi interessante sotto alcuni aspetti, ma non positiva in assoluto – sottolinea il segretario generale dell’Ust Cisl Ragusa Siracusa, Giovanni Migliore (nella foto) – anche perché ci sono delle voci che occorre analizzare più nel dettaglio. Infatti, è vero che, pur in presenza di una diminuzione del numero dei disoccupati (-3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente), preoccupa, dopo anni di calo, la risalita degli inattivi (+2,5%), con un aumento più forte tra le donne e i giovani, pur se con segnali di riduzione nell’ultima parte dell’anno. E ciò avviene mentre, anche sul nostro territorio, le aziende continuano a denunciare forti difficoltà nel reperimento di personale a tutti i livelli. In definitiva, dunque, possiamo dire che il mercato del lavoro mostra, pure per l’area iblea, segnali positivi, ma l’aumento di dinamiche specifiche va a riflettere criticità in alcuni settori”. Per il segretario Migliore, poi, è prioritario “affrontare le cause dell’inattività, investendo nell’orientamento e formazione professionale, rendendo più mirati gli incentivi e rilanciando l’apprendistato, rafforzando i servizi per l’impiego e migliorando le misure di conciliazione vita-lavoro”.