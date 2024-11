Ragusa, minacciò quattro poliziotti con una forchetta: condannato a 8 mesi un gambiano

Cronaca

I fatti risalgono al marzo del 2019

Un cittadino del Gambia di 28 anni è stato condannato ad otto mesi di reclusione dal giudice monocratico del Tribunale di Ragusa, Andrea Reale, per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono al 31 marzo 2019. Il giudice ha accolto la richiesta del pubblico ministero Concetta Vindigni. A difendere l’imputato in aula è stato l’avvocato Italo Alia. Secondo l’accusa l’imputato avrebbe opposto violenza e minaccia a quattro agenti della Sezione Volanti della Questura di Ragusa che procedevano ad un controllo in piazza San Giovanni alla presenza di numerose persone mentre aveva in mano una forchetta da cucina pronunciando frasi offensive e minacciando i poliziotti e le loro famiglie di ritorsioni, rifiutando di fornire le proprie generalità.