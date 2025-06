Ragusa, miracolo di giugno: ritrovato vivo Federico Ottaviano

Cronaca

Ha raggiunto la costa con le sue forze. Ha chiesto un cellulare e ha chiamato casa

Miracolo di metà giugno. Le ricerche non avevano prodotto alcun risultato, ma il velista da solo e con le sue forze ha raggiunto Punta Regilione, in località Marina di Modica. E’ vivo Fedierico Ottaviano (nella foto). E’ uscito dall’acqua con i suoi piedi ha chiesto un cellulare ad un operaio che lavora lì nei pressi ed ha avvisato casa. Si è precipitata una ambulanza e lo stanno portando in ospedale per i controlli del caso. Una straordinaria notizia che in pochi minuti si è diffusa in tutta la città.

