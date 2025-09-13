Ragusa-Modica, Fiat 500 con a bordo cinque ragazzi perde il controllo e finisce fuori strada

Cronaca

Per fortuna nessun ferito in maniera seria. Soltanto lievi escoriazioni

Attimi di terrore venerdì sera sulla Strada statale 115, nel tratto che collega Ragusa a Modica, dove una Fiat 500 con a bordo cinque giovani modicani è stata protagonista di un grave incidente autonomo. Fortunatamente, i ragazzi sono rimasti illesi, riportando solo qualche lieve escoriazione, nonostante la dinamica dell’accaduto sia stata piuttosto violenta.

L’incidente si è verificato quando il conducente, in prossimità di una curva, ha perso il controllo del veicolo. L’auto ha iniziato un pericoloso testa coda, terminando la sua corsa contro un muro e abbattendo diversi metri di guardrail.