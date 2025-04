Ragusa, molto partecipata la processione del Venerdì santo con i gruppi statuari condotti in centro dalle varie parrocchie

Società

Molto partecipata la processione del Venerdì santo nella parte superiore di Ragusa. Ogni parrocchia ha condotto in centro il proprio gruppo statuario a rappresentare una delle varie stazioni della Via Crucis.

A guidare il corteo, che ha visto anche la presenza dei rappresentanti istituzionali, a cominciare dal sindaco, Peppe Cassì, è stato il vescovo della diocesi, mons. Giuseppe La Placa, che ha messo in rilievo il significato profondo di questo momento per tutti i fedeli e i credenti, soffermandosi, altresì, sulla necessità di compiere tutti uno sforzo immane per garantire la pace a tutti i livelli (foto Salvo Bracchitta).

