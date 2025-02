Ragusa, moria di gatti a Ibla. Si sospetta un avvelenamento

Attualità

Residenti indignati per l'accaduto. Invocato l'intervento della polizia locale

C’è in giro un avvelenatore di gatti a Ibla, città antica di Ragusa? L’allarme è diventato virale in queste ultime ore. La segnalazione, come spesso accade, è arrivata su Facebook. “Stamattina a Ragusa Ibla – scrive una residente – una nostra gattina che fa parte della colonia dell’Antica Drogheria è stata trovata in fin di vita. In questo momento è in clinica che lotta per sopravvivere. Forse avvelenata. Sappiamo che ci sono malintenzionati a Ibla. Definirli esseri umani è solo una bestemmia. Abbiamo dei sospetti. Vergogna, la cattiveria non ha limiti. E poi vanno in chiesa ogni giorno”.