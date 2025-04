Ragusa, mozione dei Cinque Stelle in consiglio comunale: “No al riarmo in Europa”

Attualità

Firrincieli: "Quanto sta accadendo a livello globale preoccupa anche i territori più piccoli come il nostro"

Quanto sta accadendo a livello globale preoccupa anche i territori più piccoli. Che, a cascata, subiranno le ripercussioni di scelte nefaste imposte dall’alto. Ecco perché il consigliere comunale dei Cinque Stelle di Ragusa, Sergio Firrincieli, ha presentato una mozione per dire no al riarmo in Europa. “Il Piano, declinato in 5 punti, vale 800 miliardi di euro – afferma Firrincieli – e segna un deciso cambio di rotta dell’Unione a favore di una vera e propria militarizzazione dell’Ue, come a più riprese denunciato dal gruppo parlamentare “Movimento 5 Stelle”, in cui le priorità politiche su temi centrali quali la transizione verde e digitale, la sanità, l’istruzione e la green economy cedono il passo al rafforzamento della capacità di produzione di armi e munizioni; in particolare, il Piano Ue prevede un aumento esponenziale della spesa per la sicurezza e la difesa dell’Europa, declinata nel senso di un rafforzamento della capacità militare, attraverso l’istituzione di un nuovo strumento finanziario basato su prestiti agli Stati membri garantiti dal bilancio Ue, per l’acquisto, tra l’altro, di sistemi di difesa aerea e missilistica, artiglieria, missili e munizioni, droni e sistemi antidrone, nonché investimenti in infrastrutture critiche e protezione dello spazio, mobilità militare, cyber, intelligenza artificiale e guerra elettronica” (nella foto Conte e Firrincieli).