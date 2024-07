Ragusa, muore in barella al pronto soccorso del Giovanni Paolo II

Cronaca

Oggi i funerali a San Pietro apostolo della 63enne Salvina Cascone

Un infarto che è stato sottovalutato? E’ questa l’ipotesi che, secondo i familiari, potrà costituire materia di lavoro per i magistrati dopo il decesso su una barella del pronto soccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa della 63enne Salvina Cascone, molto conosciuta nel quartiere della parrocchia San Pietro apostolo dove era benvoluta da tutti. Questa mattina, intanto, i funerali si terranno proprio nella chiesa in questione. Numerosi gli attestati di cordoglio nei confronti dei familiari per la grave perdita. Sembra che la donna si sia spenta mentre si trovava in barella al pronto soccorso. E’ stato fatto il possibile per evitare il decesso?

