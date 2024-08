Ragusa, muore una donna in centro storico: ci sono due indagati

Cronaca

L'autopsia aiuterà la magistratura a chiarire i contorni della vicenda

Una persona esce da una casa del centro storico chiedendo aiuto. Subito viene allertato il numero di emergenza unica. E’ il pomeriggio del 25 agosto scorso. Arrivano i soccorsi e i militari dell’Arma. All’interno una giovane donna già deceduta. Sarà la magistratura a chiarire i contorni della vicenda. La Procura ha disposto l’autopsia nominando come medico legale Francesco Coco e il tossicologo forense Pietro Zuccarello. Nessuna nomina da parte dei legali d’ufficio, gli avvocati Salvatore Papa e Antonia Brancaforte, in rappresentanza degli indagati. Sono due le persone che devono rispondere di tre ipotesi di reato: omicidio colposo, morte a seguito di altro reato e omissione di soccorso. I familiari della donna deceduta hanno incaricato come consulente di parte il dottor Giuseppe Iuvara. Bisognerà chiarire le cause della morte della donna e valutare se tempestivi soccorsi potevano salvarla ovvero l’eventuale presenza di sostanze estranee alla normale nutrizione.

