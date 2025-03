Ragusa, nasce il Centro per le famiglie

Attualità

E' un servizio del Comune e non solo rivolto a quanti intendono ricevere consulenze in ambito familiare, educativo e relazionale

Nasce il Centro per Famiglie, un servizio aperto alle famiglie “tante, tutte differenti” che potranno ricevere consulenze in ambito familiare, educativo, relazionale.

L’iniziativa, curata dall’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Ragusa – capofila del Distretto Socio-Sanitario 44 – e da Medi Care, sarà presentata giovedì 27 marzo 2025, alle ore 9.00, al Centro Polifunzionale di Via Colajanni 69 con un convegno dedicato, che vedrà la partecipazione del sindaco Peppe Cassì, dell’assessora alle Politiche per l’inclusione e Servizi Sociali Elvira Adamo e di: Maria Carfì (responsabile del Progetto per il Distretto 44), Vincenza Di Marco (funzionaria regionale “Genesi dei Centri per le famiglie”), Tiziana Romanello (responsabile del servizio per Medi Care), Elisa Castrogiovanni (educatrice), Chiara Dierna (assistente sociale), Valentina Tumino (pedagogista), Catia Mirizio (consulente legale), Giulia Pignatelli (psicologa e psicoterapeuta).

“Il Centro per Famiglie – dichiara il sindaco Peppe Cassì – vedrà la collaborazione di psicologhe, educatrici, pedagogiste, assistenti sociali che lavoreranno insieme ai Servizi Sociali dei Comuni del Distretto 44; un servizio tramite cui specifiche professionalità offriranno le proprie competenze alle differenti criticità che le famiglie possono vivere. Sarà un luogo dove tutte e tutti , a prescindere dalle proprie peculiarità e dalle proprie difficoltà, potranno trovare supporto. I Comuni del Distretto di Ragusa dimostrano ancora una volta di avere due caratteristiche ben nitide: la capacità di fare squadra e la forza di non lasciare indietro nessuno”.

“Il Centro per Famiglie – prosegue l’assessora alle Politiche per l’inclusione, Elvira Adamo – è un nuovo servizio che le Amministrazioni Comunali del territorio offrono a cittadine e cittadini per offrire supporto alle famiglie su aspetti sociali e relazionali con un’attenzione importante alla genitorialità. Il Centro si rivolge a tutte le famiglie, tradizionali, allargate, omogenitoriali, monogenitoriali, con l’intento di contribuire alla creazione di rapporti familiari sani, equilibrati, rispettosi dei bisogni di ogni componente della famiglia”.