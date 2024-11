Ragusa, nasce una rete culturale per contrastare la violenza di genere

Società

L'iniziativa affonda le radici in spazi come librerie e biblioteche

Nasce a Ragusa una rete di sostegno contro la violenza di genere, che affonda le sue radici negli spazi della cultura: librerie e biblioteche come luoghi sicuri dove trovare accoglienza e supporto. Il progetto “I Rifugi” coinvolge 140 librerie e biblioteche in tutta Italia, offrendo spazi protetti e accessibili alle donne in cerca di aiuto.

Daniela La Licata, libraia della storica libreria indipendente “Flaccavento” nel centro della città – piazza Giacomo Matteotti Ragusa – piazza Poste -, ha aderito alla rete dopo aver seguito una specifica formazione. L’obiettivo di questo percorso è formare il personale delle librerie per fornire supporto alle donne vittime di violenza, orientandole verso i centri antiviolenza e le associazioni competenti. “E’ nostro desiderio che la libreria diventi un luogo di incontro, dove le donne possano rompere l’isolamento e confrontarsi con altre persone in un ambiente sicuro e accogliente”, afferma Daniela.

Il progetto, con il patrocinio del Comune di Ragusa, in collaborazione con l’associazione Adessobasta e il Centro Antiviolenza Il Pettirosso, prevede la condivisione di letture e attività, favorendo così la diffusione di un messaggio capace di creare una connessione tra cultura e impegno sociale. “Le librerie sono spesso frequentate da donne, anche con i loro figli, e vengono percepite come luoghi familiari e sicuri”, spiega Daniela. “Grazie a questa iniziativa, la libreria può diventare un punto di incontro e dialogo. I libri scelti saranno messi a disposizione durante le attività, con l’obiettivo di coinvolgere persone adulte, bambine e bambini.”

Questa collaborazione tra librerie, Centri antiviolenza e Associazioni rafforza l’importanza del lavoro collettivo per promuovere una società più equa e consapevole, affrontando temi cruciali come la violenza di genere, il rispetto dei diritti e la solidarietà.