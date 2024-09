Ragusa, negli asili nido comunali altre 4 educatrici e 4 Osa

Attualità

Entreranno in servizio a partire da lunedì

Dal 16 settembre prenderanno servizio, in modo stabile, nei nidi del Comune di Ragusa 4 educatrici e 4 Osa. Si amplia quindi la squadra comunale con personale che ha maturato i requisiti e partecipato ad una procedura di stabilizzazione.

“Riteniamo – afferma l’assessore al Personale e alla Pubblica istruzione, Catia Pasta – che questo sia un passo importante: l’inserimento di queste figure mancava da anni e va a tutto vantaggio di quei servizi educativi che vogliamo sempre più estendere a un bacino più ampio di famiglie. Già nel 2023-2024, grazie al fondo di solidarietà, abbiamo aumentato del 10% il numero dei bambini accolti nel servizio mattutino (+18) e in più abbiamo avviato lo spazio gioco durante le ore pomeridiane negli asili Patro e San Giovanni (+32); che hanno richiesto ulteriore personale. Nel corso dell’anno 2024-2025 l’obiettivo sarà quello di aumentare di ulteriori 30 posti lo spazio gioco che prenderà avvio il 1° ottobre. Inoltre, ai 6 nidi comunali che oggi accolgono un totale di circa 180 bambini, si andranno presto ad aggiungere altre 4 strutture comunali (a Marina, in via Australia, a Cisternazzi, il nido Spadola) che estenderanno il servizio ad un bacino di utenza di ulteriori 200 bambini, per un investimento di oltre 6 milioni di euro. La stabilizzazione di queste lavoratrici rappresenta inoltre una garanzia di qualità e di dignità lavorativa a 8 professioniste che già da tempo prestano servizio al Comune”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA