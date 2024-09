Ragusa, nel vivo a Ibla le celebrazioni in onore dell’Addolorata

Società

Numerose le iniziative ricreative in programma domani

Stanno per entrare nel vivo le celebrazioni in onore di Maria Santissima Addolorata che, come sempre, caratterizzano la seconda settimana del mese di settembre. Dopo che è già stato dato il via, lunedì scorso, al periodo della “Sittina” rivolta alla Vergine e dopo che ogni giorno, sino a domenica, ci sarà la santa messa alle 18, preceduta alle 17 dalla recita del Rosario, con il Settenario che sarà animato dal coro della parrocchia Anime sante del Purgatorio, all’organo il maestro Giovanni Cappello, domani sono in programma alcune iniziative. In particolare, alle 10 ci sarà l’apertura del contest fotografico Vicoli perduti. Il contest invita i partecipanti a raccontare, attraverso la fotografia, i suggestivi vicoli nascosti del quartiere degli Archi, il luogo principe in cui si svolge la festa dell’Addolorata. Ogni partecipante dovrà inviare massimo tre foto non firmate, in formato digitale jpg, all’email contestvicoliperduti@gmail.com entro e non oltre le ore 15 dell’1 ottobre. Alle 20,30, poi, sempre domani, ci sarà la gara podistica in notturna, 24esima edizione del Vivibla memorial “Ciccio Cafiso” a cura del Csi di Ragusa.