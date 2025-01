Ragusa, nel vivo le celebrazioni in onore di Gesù bambino di Praga

Società

Sabato è il giorno della festa al santuario del Carmine, domenica momenti ricreativi con i più piccoli

Mentre prosegue la novena a Gesù Bambino, ci si prepara, al santuario della Madonna del Carmine, per celebrare i momenti clou della festa che sono previsti per sabato 25 e domenica 26 gennaio. Anche ieri, come accade dallo scorso 16 gennaio e continuerà fino a venerdì, al santuario c’è stato alle 17 il Vespro e l’adorazione eucaristica mentre alle 18 il rito è proseguito con la recita del Rosario e la novena a Gesù Bambino. Subito dopo, la santa messa che, ieri, è stata presieduta dal priore, padre Gianni Iacono, ocd. Il culto verso il Bambino Gesù di Praga fu diffuso da padre Cirillo del Carmelo, a seguito di alcuni eventi miracolosi, e la prima immagine ritraente il Bambino Gesù apparve a Praga, da cui trae quindi la denominazione geografica, per la prima volta nel 1628. Il santuario ad Arenzano, dove il culto continua ancora oggi con la presenza della relativa statua, fu fondato nel 1905. Sabato, intanto, si celebra la festa di Gesù bambino di Praga.