Ragusa, Nico Arezzo aprirà i concerti di Laura Pausini a Messina

Spettacoli

Una fantastica opportunità per il giovane e talentuoso cantante ibleo

Nico Arezzo aprirà i concerti di Laura Pausini in programma a Messina il 28, 29 e 31 dicembre.

Ad annunciarlo è stato lo stesso artista ragusano che sui social ha postato il video nel quale guarda il video-messaggio inviatogli dalla stessa Laura Pausini che lo invita ad aprire le tre date siciliane del suo tour, compresa quella con la quale la cantante italiana più amata e famosa al mondo festeggerà l’arrivo del nuovo anno con i suoi fans.

Qui il link: https://www.facebook.com/share/r/1Hrqo6snFN/?mibextid=UalRPS