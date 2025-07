Ragusa, nido di tartaruga marina all’interno della riserva del fiume Irminio

Attualità

La segnalazione del Libero consorzio che si sta adoperando per evitare che il sito non sia manomesso

Nella mattinata di oggi è stato rinvenuto un nido di tartaruga marina Caretta caretta all’interno della Riserva Naturale Speciale Biologica Macchia Foresta Fiume Irminio, lungo la costa ragusana. “Un evento straordinario per l’area protetta gestita dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa che per la prima volta accoglie un nido di Caretta caretta. Questo ritrovamento è un segnale importante per la biodiversità e per la qualità ambientale del nostro territorio. Ora bisogna vigilare affinché il nido non venga manomesso e affinché i piccoli riescano a completare il loro percorso verso il mare”, dichiara la presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Maria Rita Schembari.