Ragusa, nomina della Camcom del Sud est per Rosamaria Chiaramonte

Economia

La vicepresidente provinciale Confcommercio nel comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile

Confcommercio provinciale Ragusa, in riferimento alla richiesta pervenuta dalla Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, relativa all’indicazione di un nominativo da parte dell’organizzazione di categoria, da inserire come componente del comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, ha segnalato il nome della vicepresidente provinciale, Rosamaria Chiaramonte (nella foto).

Con delibera n. 69 del 12 novembre scorso, il commissario straordinario della Camera di Commercio ha formalmente nominato la dottoressa Chiaramonte quale componente del suddetto comitato per il triennio 2024-2027. “Confcommercio provinciale Ragusa accoglie con grande soddisfazione questa importante nomina – è spiegato in una nota dell’associazione di categoria – che rappresenta un riconoscimento del valore e dell’impegno della nostra vicepresidente provinciale a sviluppare sempre di più le dinamiche riguardanti il nostro sistema. La nostra organizzazione, com’è naturale che sia, si impegnerà a sostenere con determinazione le iniziative promosse dal comitato, contribuendo così allo sviluppo e alla valorizzazione dell’imprenditoria femminile per quanto riguarda il territorio provinciale”.

