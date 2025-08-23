Ragusa, “Non era previsto” è lo spettacolo che non ti aspetti al Festival della fioritura 2025

Spettacoli

L'appuntamento con i quattro interpreti è in programma mercoledì 27 alla Tenuta Chiaramonte

La suggestiva cornice della Tenuta Chiaramonte a Ragusa farà da palcoscenico, mercoledì prossimo, a un’esperienza teatrale unica: “Non era previsto”, uno spettacolo di teatro d’improvvisazione interattivo che sfida le regole della narrazione tradizionale e trasforma lo spettatore in vero protagonista. Prodotto dal Teatro del Libero Scambio e diretto dall’acuto sguardo registico di Francesco Brandi, lo spettacolo, alle 21,30 in anfiteatro, vede in scena quattro talentuosi attori: Giulia Guastella, Camilla Pujia, Livia Massimi e, con un pizzico di ironia inevitabile, Francesco Nuzzi. Quattro interpreti (nella foto) che, ancora oggi, si chiedono perché abbiano deciso di intraprendere questa avventura… ma forse è proprio questa la magia dell’improvvisazione: il fascino del non sapere, l’ebbrezza del momento che prende forma davanti ai tuoi occhi.