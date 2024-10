Ragusa, nonna Rosaria ha festeggiato oggi i 110 anni di vita

Attualità

E' la seconda persona più anziana presente in Sicilia

E’ nata il 27 ottobre 1914 Rosaria Martorana. Sembra incredibile, ma si tratta davvero di una vita vissuta tra i più importanti eventi del secolo scorso e degli odierni anni duemila, dalla prima guerra mondiale alla pandemia da Covid-19, passando per lo sbarco dell’uomo sulla luna.

Eppure è rimasta sempre al passo con i tempi nonna Rosaria, tant’è che ancora oggi non rinuncia a qualche videochiamata con i nipoti ed i pronipoti. Purtroppo nessuno dei suoi quattro figli è oggi in vita.

Per l’occasione è stata organizzata una grande festa in onore di Rosaria presso la residenza per anziani “Casa Insieme” di Ragusa, in cui la stessa vive tuttora, presenziata dalle autorità locali (tra cui il vescovo Giuseppe La Placa e il sindaco Peppe Cassì) che, anche quest’anno come non mai, non hanno voluto fare mancare il proprio affetto alla simpatica nonnina.