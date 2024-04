Ragusa, noto imprenditore aggredito in pieno centro storico: “Allarme in crescita”

Cronaca

L'episodio è accaduto oggi pomeriggio in via Roma. Poidomani (Fratelli d'Italia): "Appena oggi avevamo detto che qualcosa non va, ecco arrivata la triste conferma"

“A integrazione della nota già inviata questa mattina, con riferimento all’aspetto sicurezza, esprimo forte rammarico per l’episodio accaduto oggi pomeriggio, poco prima delle 17, in centro storico, in piena via Roma, che la dice, purtroppo, sempre più lunga sulle problematiche che attanagliano questa parte della città”. E’ il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Luca Poidomani, a chiarirlo, mettendo in evidenza come un noto imprenditore cittadino sia rimasto vittima di aggressione. “Dalle notizie apprese – continua Poidomani – sembra che l’imprenditore in questione abbia chiesto a tre giovani ragusani, che stavano utilizzando lo skateboard facendo delle evoluzioni sulle panchine, quindi procurando in qualche modo dei danni e disturbando tra l’altro una persona tranquillamente seduta, di smetterla. Vedendo che gli inviti verbali non sortivano alcun effetto, l’imprenditore si è sistemato sopra una panchina per evitare che questo tipo di azione proseguisse. Ma, a quanto pare, uno dei tre non ha desistito e ha continuato facendo stramazzare giù l’imprenditore dalla panchina. L’uomo ha riportato numerosi danni fisici, compreso la frattura del naso”.