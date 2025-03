Ragusa, numeri record per “La Sicilia, danza Csen”

Società

L'evento di danza accademica ospitato al Palaminardi è stato caratterizzato da oltre 190 uscite

Una giornata fantastica, semplicemente straordinaria. All’insegna della danza accademica di alto livello. E con numeri eccezionali. Tutto questo, e altro ancora, è stato “La Sicilia, danza Csen” che, ospitata domenica scorsa nell’inedita cornice del Palaminardi di Ragusa, è stata promossa dal comitato provinciale ibleo dell’ente di promozione sportiva presieduto da Sergio Cassisi con il supporto dell’amministrazione comunale. Ed è stato, infatti, prima il sindaco, Peppe Cassì, e poi l’assessore allo Sport, Simone Digrandi, a sottolineare la valenza dell’evento che ha calamitato l’attenzione di decine di scuole provenienti da ogni parte della Sicilia, oltre che dalla Calabria. E c’era pure una concorrente proveniente da Bergamo. Oltre 190 le uscite nelle varie categorie che hanno contrassegnato l’appuntamento che ha preso il via di buon mattino e che è proseguito ininterrottamente, a parte una pausa pranzo di poco meno di un’ora, sino alle 21. “La più grande soddisfazione – ha spiegato Cassisi – quella di avere potuto ospitare con gli spazi adeguati e assolutamente esaustivi del palazzetto di contrada Selvaggio tutte queste persone e i loro accompagnatori. E’ stato strutturato tutto nella maniera migliore perché, nonostante il notevole carico di partecipanti, la manifestazione potesse filare via senza problemi, come in effetti è accaduto”.