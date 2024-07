Ragusa, numerosi devoti e fedeli alla processione in onore di San Paolo apostolo

Società

Il corteo religioso di ieri sera per le vie del quartiere in cui sorge la parrocchia di via Umberto Giordano è risultato molto partecipato

Devoti e fedeli si sono raccolti in processione, ieri sera, per rendere onore a San Paolo apostolo.

Dalla parrocchia di via Umberto Giordano, dopo la santa messa presieduta dal vicario generale della diocesi di Ragusa, il sacerdote Sebastiano Roberto Asta, ha preso le mosse il corteo del venerato simulacro, che, preceduto dal clero e accompagnato dal corpo bandistico Alessandro Scarlatti di Chiaramonte Gulfi, ha proceduto per le vie della parrocchia, salutato festosamente da tutti i residenti della zona (foto Salvo Bracchitta).

Dopo due soste di preghiera in via Volta e in via Spallanzani, il simulacro ha proseguito lungo il proprio percorso sino al rientro in chiesa che è stato caratterizzato dal coinvolgente spettacolo pirotecnico a cura della ditta Pirotecnica iblea di Lorenzo Massari.

Al rientro della processione il simulacro del venerato San Paolo è stato riposto nella propria nicchia, un modo per dare l’arrivederci in vista dei festeggiamenti del prossimo anno.

“Voglio ringraziare tutti i fedeli presenti ieri – dice il parroco, il sacerdote Mauro Nicosia – e coloro che, in qualche modo, ci hanno seguito e sostenuto. Grazie ai parrocchiani, agli sponsor e a tutte le persone che, con il loro affetto, hanno contribuito per la buona riuscita delle celebrazioni. Ancora una volta la nostra comunità si è raccolta attorno al patrono titolare della nostra parrocchia con risultati che non esito a definire molto positivi. L’obiettivo che ci siamo posti è quello di proseguire lungo questa direzione anche per il futuro”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA