Ragusa, numerosi fedeli alla Via Crucis cittadina organizzata in occasione del Giubileo

Società

L'appuntamento dalla cattedrale per le vie del centro storico

Numerosi questa sera i fedeli che hanno preso parte a Ragusa alla Via Crucis cittadina sul tema “La speranza non delude”. La celebrazione in cattedrale e poi il corteo per le vie del centro storico. A presiedere il vicario generale della diocesi, il canonico sacerdote Sebastiano Roberto Asta, alla presenza del parroco della cattedrale, il canonico sacerdote Giuseppe Burrafato. L’evento (nelle foto di Salvo Bracchitta) è stato organizzato dalla Consulta delle Aggregazioni Laicali e dai Vicariati Foranei. Si inserisce nel contesto delle celebrazioni del Giubileo Diocesano e Universale. Altri momenti del genere, sempre stasera, si sono svolti nelle altre cittadine della diocesi di Ragusa.

