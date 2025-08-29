Ragusa, nuova edizione per il martirio di San Giovanni Battista che sarà proposto in cattedrale

Società

Anche quest’anno la suggestiva cornice della cattedrale di San Giovanni a Ragusa ospiterà la rappresentazione teatrale del dramma sacro “Il Martirio di San Giovanni Battista”, un appuntamento imperdibile che si inserisce nel cuore dei festeggiamenti in onore del patrono della città. La nuova edizione, in programma lunedì 1, martedì 2 e mercoledì 3 settembre 2025, con inizio alle 20,30, porta la firma di due registi d’eccezione: Maurizio Nicastro e Alessandro Sparacino. La loro guida saprà valorizzare l’intensità emotiva e la profondità spirituale del dramma, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Il cast, parzialmente rinnovato, annovera talenti che con la loro interpretazione sapranno toccare le corde più intime degli spettatori. In scena, in ordine alfabetico: Angelo Abela, Monica Busacca, Marco Comitini, Giovanni Migliorisi, Salvatore Pino, Giada Ruggeri e Alessandro Sparacino. La direzione di scena è affidata a Tina Accardo, garanzia di precisione e cura dei dettagli.