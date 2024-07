Ragusa, nuova segnaletica orizzontale in via Di Vittorio all’incrocio con via Ducezio

Attualità

Zona nevralgica per la circolazione veicolare finalmente regolamentata nella maniera più opportuna

Era attesa da parecchio tempo. Ora, finalmente, è stata realizzata. Stiamo parlando della segnaletica orizzontale in via Giuseppe Di Vittorio, all’incrocio con via Ducezio. Un punto nevralgico e trafficatissimo per la circolazione veicolare, soprattutto nelle ore di punta. Chi arriva da via Di Vittorio, salendo o scendendo, dovrà adesso dare la precedenza a chi arriva da via Ducezio, cosa che prima non accadeva naturalmente e infatti si registravano vari incidenti stradali proprio per tale incomprensione.

