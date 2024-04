Ragusa, nuove cellette ossario al cimitero di Ibla

Attualità

L'assessore D'Asta: "Ad aprile al via i lavori per la realizzazione di circa 500 unità. Pensiamo di completare entro l'anno"

Nuove cellette ossario al cimitero di Ibla. “Numerose famiglie – spiega il sindaco Peppe Cassì – che da qualche anno hanno perso i loro cari ma vogliono conservarne la memoria in un luogo fisico, sanno di cosa stiamo parlando e l’importanza di questo intervento. Sono stati infatti assegnati i lavori per la creazione delle nuove cellette ossario al cimitero di Ragusa Ibla”.

“Dando seguito a un progetto realizzato nel mandato precedente sotto la delega del collega assessore Giovanni Iacono – prosegue l’assessore ai Servizi cimiteriali, Mario D’Asta – nel mese di aprile prenderanno avvio i lavori per la realizzazione di circa 500 nuove cellette. La previsione è di completare i lavori, appaltati per circa 170.000 euro, entro la fine dell’anno. Non sarà però l’unico intervento di questo tipo e altre cellette ossario saranno realizzate a Marina. Il cimitero centrale non dà invece possibilità di ampliamenti”.

