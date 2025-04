Ragusa, nuovo assessore regionale all’Energia: l’Mpa augura buon lavoro

Politica

Galifi: "La scelta migliore che si potesse operare"

Il coordinamento provinciale del Movimento per l’Autonomia – Grande Sicilia di Ragusa, rappresentato da Angelo Galifi, consigliere comunale a Ispica, esprime “vive congratulazioni e auguri di buon lavoro al dott. Francesco Colianni, già vicesindaco di Enna, per la sua nomina ad assessore regionale all’Energia e ai Servizi di pubblica utilità”. “Questa nomina – chiariscono da Mpa-Grande Sicilia – premia il suo percorso politico e amministrativo, la competenza e lo spirito di servizio con cui ha sempre operato. Siamo certi che affronterà questo importante incarico con impegno, professionalità e visione strategica. In un settore chiave come quello dell’energia e dei servizi pubblici, che tocca da vicino la vita dei cittadini, l’assessore Colianni potrà portare innovazione e concretezza, promuovendo politiche sostenibili e attente alle esigenze del territorio”.