Attualità

Servirà per garantire maggiore sicurezza ai pedoni

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha dato comunicazione dell’installazione, in via Cartia, di un nuovo attraversamento rialzato (nella foto). Il dispositivo è stato installato per mettere in sicurezza i pedoni e far rallentare le auto.

