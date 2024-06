Ragusa, nuovo consigliere comunale: è Salvatore Battaglia

Politica

Ha maturato il diritto a potere sedere in aula dopo le dimissioni presentate dall'assessore Digrandi e dopo la rinuncia dell'esperta Arezzo

Nuovo consigliere comunale a Ragusa. E’ Salvatore Battaglia (nella foto), titolare di un’azienda agricola e già co-organizzatore della Fam, vicino alle posizioni del deputato regionale Giorgio Assenza, che giurerà nella prossima seduta utile del civico consesso. Battaglia entra in aula dopo che l’assessore Simone Digrandi ha protocollato le dimissioni dal ruolo di consigliere e dopo che la prima dei non eletti, Clorinda Arezzo, già nominata esperta del sindaco, ha rinunciato al proprio ruolo. Battaglia, dunque, ha maturato il diritto di potere ricoprire il ruolo di consigliere comunale. Alla luce di questi movimenti, il consigliere anziano per voti diventa il trentenne Federico Bennardo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA