Ragusa, nuovo incidente stradale in contrada Conservatore

Attualità

Le condizioni di chi si trovava alla guida ed è andato a impattare con l'auto contro un muro sono sostanzialmente buone

Nuovo incidente stradale in contrada Conservatore, lungo la strada che da Ragusa conduce a Chiaramonte. A perdere il controllo in prossimità di un incrocio un’automobilista che, per evitare un’altra auto, si è scontrata con il muro (nella foto) che delimita la carreggiata di una traversa laterale. Per fortuna, le condizioni di chi si trovava alla guida sono sostanzialmente buone. A parte qualche escoriazione.

