Ragusa, oltre la terapia: un convegno sui trattamenti non farmacologici nella demenza

Attualità

E' l'interessante appuntamento in programma sabato 15 alla sala Avis a partire dalle 8,30

Le nuove frontiere della prescrizione sociale, una pratica che permette ai professionisti sanitari di promuovere il benessere dei cittadini e degli assistiti, indicando servizi e risorse presenti e attivi nella comunità locale in cui vivono, al centro del convegno “Oltre la terapia. Trattamenti non farmacologici nella demenza”. L’appuntamento è in programma per sabato 15 giugno dalle 8,30 nella sala Avis di Ragusa. Promosso da Chiara Savà (nella foto), coordinatrice del centro diurno “Così come sei” di Ragusa, educatrice professionale, musicoterapeuta, counsellor professionista e tecnico del comportamento Aba, l’evento di approfondimento si prefigge di creare le condizioni per avviare sul territorio questa pratica relativamente nuova nell’assistenza sanitaria.