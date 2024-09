Ragusa, oltre un milione di euro dalla Regione per i Comuni del distretto socio-sanitario 44

Attualità

Le risorse economiche erogate per assicurare più sostegno alle persone e alle famiglie indigenti

Un’ottima notizia per i Comuni del Distretto socio-sanitario 44 del quale il Comune di Ragusa (nella foto l’ente di palazzo dell’Aquila) è ente capofila. La Regione Siciliana, assessorato della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, ha approvato il Pal 2022, Piano di attuazione locale, relativo alla quota servizio fondo povertà presentato dal Distretto socio-sanitario 44 e ha assegnato la somma di 1.056.455,07 euro.

Questo permetterà ai Comuni del Distretto di erogare più servizi a sostegno delle persone e delle famiglie indigenti. Contestualmente, l’assessorato regionale ha anche accolto la richiesta del distretto di rimodulare gli importi stanziati per i Pal 2018, 2019, 2020, 2021 per permettere ai Comuni di erogare servizi in maniera più mirata.