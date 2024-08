Ragusa, ordinano il cibo a domicilio da un ristorante e non lo pagano: denunciati un ragusano e una vittoriese per insolvenza fraudolenta

Cronaca

Le indagini sono state condotte dalla polizia

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Questura di Ragusa, il personale dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico ha denunciato in stato di libertà un trentenne ragusano e una trentaduenne vittoriese, ritenuti responsabili del delitto di insolvenza fraudolenta.

I fatti sono avvenuti nei giorni scorsi nel centro storico di Ragusa allorquando i due soggetti hanno ordinato presso un ristorante della città del cibo per un ammontare di oltre 50 euro che si sono fatti recapitare a domicilio. Al momento della consegna l’uomo, riferendo di aver smarrito il portafogli, si impegnava a saldare il conto l’indomani mattina circostanza che di fatto non è avvenuta. A seguito della denuncia querela sporta presso gli uffici della Questura dal titolare del ristorante, il personale dell’Ufficio della Questura ha avviato immediate indagini che hanno permesso, nel giro di poco, tempo di identificare e denunciare in stato di libertà i due soggetti.

