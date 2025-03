Ragusa, ordinati in cattedrale tre diaconi

Attualità

Questa mattina il rito con l'imposizione delle mani da parte del vescovo Giuseppe La Placa

𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐁𝐨𝐭𝐭𝐨𝐧𝐞, 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐂𝐨𝐫𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐞 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐋𝐚𝐭𝐢𝐧𝐨 sono stati 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢 d𝐢𝐚𝐜𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐬𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐦𝐚𝐧𝐢 di mons. 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐋𝐚 𝐏𝐥𝐚𝐜𝐚, v𝐞𝐬𝐜𝐨𝐯𝐨 𝐝𝐢 𝐑𝐚𝐠𝐮𝐬𝐚. La cerimonia, molto partecipata, si è tenuta questa mattina, in cattedrale, nel capoluogo ibleo.“Oggi la Chiesa di Ragusa è in festa per tre nuovi ministri che ricevono l’Ordine del diaconato permanente – ha detto il vescovo – carissimi Giuseppe, Giovanni e Giuseppe a voi riservo sentimenti di stima e affetto. Il diacono è colui che serve. E’ una rivoluzione straordinaria che solo Dio poteva operare. I diaconi sono servi configurati a Cristo venuto per servire, richiamo costante nella Chiesa perché ciascuno assuma la conformazione a Cristo servo. L’aspetto più distintivo del diaconato è il volto della Chiesa prossimo al povero e al sofferente. Siete chiamati ad essere uomini di carità: diaconi permanenti della carità permanente” (foto Salvo Bracchitta).

