Ragusa ospiterà il XXXII convegno annuale della Siea

Università

L'evento che sarà ospitato all'ex distretto militare di Ibla costituisce una importante occasione di incontro per ricercatori, docenti, imprenditori e pubblici decisori

Ragusa ospiterà il XXXII convegno annuale della Società Italiana di Economia Agroalimentare (Siea), in programma dal 27 al 29 giugno. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro per ricercatori, docenti, imprenditori e pubblici decisori interessati alle problematiche economiche dello sviluppo del sistema agro-alimentare.

Il tema del convegno Siea di quest’anno si concentra sull’importanza di una corretta conoscenza e di un sistema efficiente di innovazioni per rendere il settore agroalimentare sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale, particolarmente rilevante alla luce della rivoluzione ecologica e digitale in atto. La tre giorni affronterà le sfide legate all’adeguamento della ricerca scientifica e dell’alta formazione ai rapidi mutamenti dei modelli di produzione e consumo dei prodotti agroalimentari, con l’obiettivo di favorire la diffusione di conoscenze e l’adozione di innovazioni capaci di indurre reali cambiamenti nei comportamenti degli attori delle filiere agroalimentari, dai fornitori di input produttivi ai consumatori finali.