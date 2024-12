Ragusa, Paolino (Anc): “La riforma del 139/2005 ci farà compiere parecchi passi indietro”

Attualità

La norma che regolamenta la professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

“La riforma del 139/2005, che regolamenta la professione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, era da farsi, assolutamente necessaria. Quella presentata da pochi giorni dal nostro Consiglio nazionale alla politica, però, nel caso venisse approvata, farebbe compiere diversi passi indietro all’intera categoria”. Lo ha detto la presidente di Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino (nella foto), a margine della tavola rotonda “I commercialisti oggi: l’evoluzione della professione negli ultimi 20 anni” tenutasi nel contesto dell’appuntamento nazionale promosso a Pisa all’Associazione nazionale commercialisti.