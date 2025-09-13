Ragusa, parla il neopresidente dell’Iacp Moscato: “I cittadini, le giovani coppie e le famiglie al centro delle politiche dell’istituto”

Attualità

"Ci metteremo al lavoro per progettare e per intercettare finanziamenti"

“Accolgo onorato la nomina e ringrazio per la fiducia concessa. L’Istituto rappresenta un ente di fondamentale importanza per il diritto alla casa, che oggi, più che mai, costituisce un tema sociale caro alle famiglie. Chi mi ha preceduto, Paolo Santoro ha fatto un grande lavoro e lo ringrazio. So che ancora c’è molto da fare e proverò a portare la mia professionalità al servizio dell’Istituto e dei cittadini”. Lo dice il neopresidente dell’Iacp di Ragusa, GIovanni Moscato.