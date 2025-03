Ragusa, parlano gli ultras iblei dopo la vicenda che li ha visti loro malgrado protagonisti

Attualità

"Un episodio grave e totalmente estraneo ai valori che appartengono al nostro mondo"

“Con questo comunicato intendiamo fare chiarezza su quanto accaduto domenica scorsa, in occasione di Ragusa-Akragas”. Così una nota degli Ultras iblei che è stata diffusa in mattinata e che fa riferimento all’azione comminata da alcuni avversari del tifo che hanno cercato di rubare i vessilli del gruppo azzurro. “Un episodio grave e totalmente estraneo ai valori che appartengono al nostro mondo – è chiarito ancora – frutto di un’azione sconsiderata messa in atto da alcuni pseudo ultras modicani. A pagare le conseguenze è stato uno dei nostri, con un daspo, che ha difeso con dignità e senso di appartenenza il materiale del gruppo, dimostrando ancora una volta cosa significhi portare avanti certi principi”.