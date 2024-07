Ragusa, parte il progetto “Il contadino al castello”

Società

A Donnafugata da domani il primo appuntamento di una iniziativa che mira a mettere in vetrina i prodotti della filiera corta

I principali prodotti della filiera corta, che hanno reso la provincia di Ragusa un vero e proprio riferimento d’eccellenza dal punto di vista enogastronomico, sono i protagonisti centrali del progetto “Il contadino al castello” che parte domani dal parco del Castello di Donnafugata. Il vino Cerasuolo di Vittoria Docg, il formaggio Ragusano Dop, l’olio d’oliva extravergine, ma anche il grano, il miele, le carrube, le mandorle ed ancora i prodotti più sfiziosi della filiera lattiero-casearia come i formaggi speziati, le provole, la mozzarella, la pistacchiosa, grazie al lavoro straordinario e faticoso dei produttori, sono tutte bontà che sanno conquistare i palati di residenti e turisti.