Ragusa, partecipata la festa esterna della Madonna del Carmine

Attualità

Ieri sera numerosi i devoti e i fedeli presenti alla processione con il simulacro

La festa, la tradizione e la devozione. Un sentimento diffuso di intimità spirituale caratterizza le celebrazioni in onore della Madonna del Carmine a Ragusa. La processione con il simulacro della Vergine è tornata, ieri pomeriggio, ad animare le strade del centro storico di Ragusa. Un momento molto sentito e molto bello, soprattutto per i padri carmelitani scalzi che hanno avuto modo, così, di fare rivivere il proprio carisma. Ieri erano numerosi i devoti che indossavano lo scapolare, segno di assoluta intimità spirituale nei confronti della Madonna del Monte Carmelo, oltre ai numerosi fedeli che hanno voluto testimoniare, con la propria presenza, la singolare affezione nei confronti della Madre di Dio. Una grande partecipazione popolare che fa ben presagire per il futuro e il pieno recupero delle tradizioni di queste celebrazioni. Il simulacro della Madonna, dopo la concelebrazione eucaristica solenne presieduta dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, e partecipata da numerosi devoti e fedeli, è uscito dal santuario, accompagnato dal corpo bandistico “San Giorgio – Città di Ragusa”, diretto dal maestro Antonio Palermo, prima del tramonto e da qui, attraverso la salita del corso Italia, è stato condotto in Cattedrale (foto Salvo Bracchitta).

La processione era guidata dal priore dei carmelitani scalzi di Ragusa, padre Gianni Iacono. La prima sosta del simulacro in Cattedrale, dove si è registrata una speciale accoglienza, poi un altro intenso momento spirituale dinanzi al monastero delle carmelitane. Quindi, dopo l’ulteriore tragitto della processione, animato anche in questo caso dei fedeli, il simulacro ha fatto rientro in santuario. Il momento ricreativo e comunitario di ieri sera è stato caratterizzato da una degustazione di focacce ragusane e da una serata musicale con Giorgio, Vanny e Tiziana.

Oggi, intanto, prosegue alle 18 la novena alla Madonna del Carmine e il canto delle litanie lauretane. Alle 18,30 la santa messa presieduta da padre Fabio Pistillo ocd. Alle 21 la veglia mariana in piazza Carmine animata dal gruppo Barakà song. Domani è la vigilia della solennità della Madonna del Carmine. Sarà celebrato il giubileo per i fratelli e le sorelle rivestiti dello scapolare. Alle 17,15 il raduno in piazza Cappuccini. Alle 17,30 inizio del pellegrinaggio giubilare per le seguenti vie: piazza Cappuccini, via Marsala, via Meli, ponte Giovanni XXIII, via San Vito, corso Vittorio Veneto, piazza Carmine.