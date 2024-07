Ragusa, partono i lavori dell’ospedale di comunità

Attualità

Sorgerà nei locali dell'ex Cardiologia al presidio Maria Paternò Arezzo

Il nuovo ospedale di Comunità di Ragusa sorgerà nei locali dell’ex Cardiologia-Utic del presidio “Maria Paternò Arezzo”, a Ragusa Ibla. Questa mattina, alla presenza del Direttore generale dell’ASP, dott. Giuseppe Drago, del Direttore sanitario aziendale, dott. Raffaele Elia, e dell’assessore alla Sanità del Comune di Ragusa, Giovanni Iacono, è avvenuta la consegna dei locali alla Ditta aggiudicataria, che s’è impegnata a concludere i lavori entro la fine del 2025. L’importo è di 2,4 milioni. Si tratta di fondi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Il Responsabile Unico del Procedimento è l’architetto Maddalena Di Martino.

L’intervento prevede la ristrutturazione di circa 1100 mq di superficie e la realizzazione di due aree funzionalmente distinte. Una è destinata alla degenza per un numero complessivo di 20 posti letto, con camere di degenza dotate di servizi igienici, e locali di servizio a supporto tra cui ambulatorio/medicheria, sala medici, infermeria, sala pranzo degenti e soggiorno visitatori. L’altra è destinata all’accoglienza/accettazione e alla riabilitazione. Sarà dotata di hall d’ingresso con attesa e spazio reception, che introduce all’area riabilitativa dotata di una palestra, completa di spogliatoi e servizi igienici, sale e ambulatori per attività riabilitativa individuale, area per fisioterapisti e personale medico, sala per psicologo e assistente sociale.