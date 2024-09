Ragusa, Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II senza assistenza medica notturna: protestano i genitori

Attualità

Da domani nuove limitazioni all'erogazione dei servizi sanitari. "Noi mamme e papà siamo pronti a ridiscendere in campo"

Le mamme e i papà con figli piccoli che nei mesi scorsi avevano animato un movimento perché venisse aperto il reparto di Pediatria dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa tornano di nuovo in campo. Il motivo? “Dal 19 settembre – scrivono in un post su Facebook – Pediatria del Giovanni Paolo II non avrà assistenza medica notturna, ma sarà garantita solo la reperibilità. Cosa significa? I casi gravi saranno dirottati direttamente su Vittoria o Modica. Se un bambino ha bisogno di aiuto di notte, l’iter sarà questo: si arriva al pronto soccorso di Ragusa, gli operatori chiamano il pediatra reperibile, arriva il medico, visita il bambino e, se è necessario un ricovero, lo dirotta su altre Pediatria. È chiaro che così facendo il reparto si andrà a svuotare con l’inevitabile chiusura”.